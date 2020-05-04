ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая /ПРАЙМ/. Финская государственная железнодорожная компания VR завершила приобретение 300 грузовых вагонов для своего российского дочернего предприятия Finnlog и ожидает их ввода в эксплуатацию в течение мая, рассказали РИА Новости в VR Group.

Компания ведет переговоры с новыми потенциальными клиентами и ожидает увеличения спроса на транзитные перевозки через Россию в Китай.

"Деятельность российской дочерней компании VR Group, Finnlog, осуществляется на полную мощность. Приобретение 300 вагонов завершено, и все вагоны будут в коммерческой эксплуатации в течение мая. Цель заключается в дальнейшем расширении нашей деятельности, и уже ведутся переговоры с новыми потенциальными клиентами", — сообщили в компании.

Увеличилась доля электрической тяги в парке компании. Сейчас доля электровозов составляет около 80% среди всех локомотивов. В Финляндии уже работает 31 электровоз Vectron (Siemens) из заказанной партии в 80 электровозов.

В VR ожидают увеличения спроса на транзитные перевозки через Россию в Китай, в том числе за счет изменения законодательства России, которое стало разрешать транзит продуктов питания по своей территории.

"Спрос на азиатские перевозки явно увеличится в ближайшем будущем. Это связано с глобальным контейнерным дисбалансом, вызванным кризисом коронавируса в Китае. Ожидается, что ситуация постепенно вернется к норме по мере открытия рынка", — отметили в VR.

Поставки в Азию осуществляются менее чем за две недели. "Развитие железнодорожного сообщения через евразийский континент предоставит компаниям-клиентам новую конкурентоспособную альтернативу морскому и воздушному транспорту. Более быстрый, более дешевый и более экологичный железнодорожный транспорт, чем морской, становится все более важным видом транспорта между Европой и Азией", — отметили в финской железнодорожной компании.