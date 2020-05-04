ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая /ПРАЙМ/. Специалисты не обнаружили опасных предметов в прибывшем из Москвы в Екатеринбург самолете, который якобы был заминирован, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на электронную почту аэропорта "Шереметьево" поступили угрозы о "минировании" двух рейсов: Москва — Екатеринбург и Москва — Санкт-Петербург.

"Проверка завершена. Опасных предметов не обнаружено", — сказал собеседник агентства.

В последнее время "почтовые террористы", до этого массово "минировавшие" торговые центры, вокзалы, школы по всей России, переключились на пассажирские самолеты. За последний месяц поступило несколько десятков сообщений о "минировании" самолетов, выполнявших внутренние рейсы. Ни одно из их сообщений подтверждения не нашло.