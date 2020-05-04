МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Американская корпорация General Electric сократит порядка 13 тысяч сотрудников, работающих на заводах по изготовлению авиационных двигателей, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на направленную сотрудникам корпорации служебную записку.

Согласно изданию, корпорация сообщила о намерении в ближайшие месяцы сократить 25% штата сотрудников, которые заняты в авиационном подразделении. По состоянию на конец 2019 года в этом подразделении, которое производит двигатели для Boeing и Airbus, были заняты порядка 52 тысяч человек.

По данным издания, данная мера связана с последствиями пандемии коронавируса для авиационной отрасли, она также является частью плана по сокращению расходов корпорации на 1 миллиард долларов. В марте, как отмечает издание, General Electric заявила, что уволит 10% работников авиационного подразделения в США.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.