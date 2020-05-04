С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая /ПРАЙМ/. Рейс "Аэрофлота", организованный для вывоза российских туристов, застрявших в Таиланде в результате ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, прибыл в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно этим данным, рейс SU273 по маршруту Бангкок – Санкт-Петербург – Москва прилетел в Пулково в 19.18 мск.

Ранее сообщалось, что рейс предназначен для застрявших в Таиланде жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Московской области и ближайших соседних областей. На рейс были зарегистрированы 382 пассажира, из них 112 человек летят в Петербург, 270 человек – в Москву.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, в аэропорту путешественников ожидают усиленные меры безопасности, дополнительный санитарный контроль, анализы на коронавирусную инфекцию, дезинфекция багажа и централизованная развозка до места жительства. В течение 14 дней прибывшим необходимо соблюдать карантин, за которым будут следить медики и полицейские. Жители других регионов могут провести дни самоизоляции в одном из пансионатов в Курортном районе.

Через аэропорт Пулково в Россию со 2 апреля вернулись уже порядка 1000 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.