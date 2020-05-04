ПАРИЖ, 4 мая /ПРАЙМ/. Ношение масок на всей протяженности путешествия на самолетах французской авиакомпании Air France станет обязательным с 11 мая, а питания на европейских рейсах пока не будет, сообщил перевозчик.

"В соответствии с распоряжением французских властей об обязательном ношении масок в транспорте, Air France будет просить своих клиентов с 11 мая носить маску на всей протяженности путешествия", — говорится в релиза.

Отмечается, что пассажиров известят о необходимости носить маску всеми средствами коммуникации — по электронной почте, в СМС, на сайтах, а также в преддверии их полета.

Также сообщается, что обязательным будет и ношение масок для всех членов экипажа и представителей авиакомпании, контактирующих с клиентами. Помимо этого, будут приниматься меры для социального дистанцирования как на территории аэропортов, так и непосредственно внутри воздушного судна.

На фоне эпидемии коронавируса для очистки салонов самолетов будут распыляться уничтожающие вирусы препараты, срок действия которых составляет 10 дней, а ежедневные процедуры по очистке будут усилены.

"Услуги на борту самолета претерпят изменения, чтобы ограничить взаимодействие пассажиров и членов экипажа. На внутренних рейсах и коротких рейсах по Европе временно приостановлены услуги питания на борту. Для длинных перелетов бортовые услуги ограничены, предпочтение отдается продуктам, завернутым в пленку и в индивидуальной упаковке", — сообщает Air France.

В авиакомпании отмечают, что воздух в салоне самолета обновляется каждые три минуты, а очищению воздуха служат фильтры HEPA, подобные тем, что используются в операционных.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.