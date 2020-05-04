МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс авиакомпании "Россия" Камрань — Владивосток с 89 людьми на борту вылетел из Вьетнама, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хошимине.

"Самолёт вылетел. На борту 89 человек, 23 из них имели просроченные визы из-за того, что они были вынуждены здесь оставаться, но удалось этот вопрос закрыть с миграционными службами", — сказали РИА Новости в консульстве.

По данным консульства, среди пассажиров есть жители не только Дальнего Востока, но и других регионов РФ.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.