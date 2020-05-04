НОВОСИБИРСК, 4 мая /ПРАЙМ/. Чартерный вывозной рейс "Аэрофлота" в понедельник прибыл в Новосибирск из Берлина с промежуточной посадкой в Казани, следует из данных онлайн-табло новосибирского международного аэропорта Толмачево.

Ранее российское посольство в Германии сообщило, что в Россию из Берлина отправились 120 граждан РФ, проживающих в Татарстане, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот — Российские авиалинии" вылетел из аэропорта "Шёнефельд". По данным Толмачево, он прибыл в Новосибирск в 01.49 местного времени во вторник, 5 мая (21.49 мск 4 мая).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.