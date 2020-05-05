ВЛАДИВОСТОК, 5 мая /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Россия" доставил россиян из Вьетнама во Владивосток, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Владивосток".

Согласно расписанию, борт вылетел из Камрани на час позже планируемого, в 23.30 местного времени 4 мая, и прибыл во Владивосток в 08.02 (01.02 мск) 5 мая. Ранее РИА Новости в генконсульстве РФ в Хошимине сообщили, что на борту находятся 89 человек.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.