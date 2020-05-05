МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании.

"Четвертого мая 2020 года после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО "Корпорация "Иркут" по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Львович Виноградов", — говорится в релизе.

В сообщении добавляется, что Виноградов внес большой вклад в сертификацию самолета SSJ100 по российским и европейским нормам, а в последние годы принимал участие в сертификации самолета МС-21.

"Иркут" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию.