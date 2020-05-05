МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс авиакомпании Azur Камрань (Вьетнам) — Петербург — Москва вылетел из Вьетнама, на его борту 231 человек, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хошимине.

"На рейс сел 231 человек, преимущественно жители ЦФО и СЗФО, но есть и из других областей. 71 человек имел просроченные визы, соответственно, с миграционной службой договорились, чтобы их не штрафовали, все удачно", — сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Также рейсом "смогли улететь шесть граждан Молдовы, два гражданина Белоруссии и одна гражданка ЛНР", уточнили в консульстве. Кроме того, на рейсе было несколько человек "по гуманитарным спискам, у них не было средств к существованию и приобретению билетов".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.