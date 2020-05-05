МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Россияне во вторник возвращаются на родину вывозными рейсами из Вьетнама, Турции, Таджикистана, сообщала ранее Минкомсвязь в своем Telegram-канале.

Так, на 5 мая запланированы рейсы Камрань — Санкт-Петербург — Москва, Анталия — Ростов-на-Дону — Уфа, Душанбе — Сургут — Екатеринбург.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.