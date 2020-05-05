САМАРА, 5 мая /ПРАЙМ/. Новый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен среди сотрудников "АвтоВАЗа", число болеющих COVID-19 работников завода выросло до трех, сообщил во вторник официальный профсоюз завода.

Третьего мая профсоюз проинформировал о двоих заразившихся коронавирусом рабочих "АвтоВАЗ", это сотрудники службы цепочек поставок и прессового производства. Ранее в марте сообщалось, что коронавирус был подтвержден у двоих работников завода, которые уже выздоровели.

"Сегодня был подтвержден третий инфицированный сотрудник завода. Это наш коллега также из службы логистики", — говорится в сообщении, размещенном в группе профсоюза в социальной сети "ВКонтакте".

По данным профсоюза, в настоящее время компания совместно с Роспотребнадзором определяет круг общения заразившегося сотрудника для изоляции контактных лиц. Отмечается, что сейчас на карантине находятся 38 работников завода, в том числе один — в Москве.

"АвтоВАЗ" 13 апреля возобновил работу после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ. С 29 апреля по 17 мая предприятие приостановило производство, в том числе из-за праздников и корпоративного отпуска. С 29 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — "АвтоВАЗ" и в Ижевске — "Лада Ижевск".