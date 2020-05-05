МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Крупнейшая американская авиакомпания United Airlines сообщила, что намерена сократить почти 3,5 тысячи сотрудников, занимающих управленческие и административные должности, начиная с октября, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на служебное письмо исполнительного вице-президента авиакомпании Кейт Джибо.

Как отмечает газета, ранее авиакомпании согласились не увольнять работников и не снижать заработные платы до конца сентября в качестве условия для получения федеральной помощи для покрытия заработной платы и льгот. United Airlines получает около 5 миллиардов долларов по этой программе.

Согласно сообщению, разосланному сотрудникам в понедельник, United Airlines планирует сократить свои управленческие и административные должности как минимум на 30%, что составляет по меньшей мере 3450 человек.

"Правительственные ограничения на полеты, карантин и отсутствие медицинского решения для COVID-19 привели к тому, что уровень бронирований и спроса на поездки практически сведен к нулю. В связи с этим нам приходится смириться с тем фактом, что наша авиакомпания — и число наших сотрудников — должны быть меньше, чем сегодня", — говорится в заявлении Джибо.

Кроме того сообщается, что сотрудники, занимающие управляющие и административные должности, также должны будут взять неоплачиваемый отпуск на 20 дней в период с 16 мая по 30 сентября.

Как отмечает издание, авиакомпания сократила число перелетов на 90% в этом месяце и уменьшила расходы, приостановив выплату заработной платы генеральному директору и президенту, вдвое сократив зарплаты корпоративным сотрудникам, приостановив повышение заработных плат и премий и предложив работникам неоплачиваемый отпуск.