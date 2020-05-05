С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании Azur c россиянами из Вьетнама прибыл в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно этим данным, рейс ZF9978 по маршруту Нячанг — Санкт-Петербург — Москва прилетел в Пулково в 19.58 мск.

Часть пассажиров этого рейса выйдут в "Пулково", остальные отправятся в Москву.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга, в аэропорту Пулково пассажиров вывозных рейсов встречают медики, сотрудники Роспотребнадзора и представители правительства города. Прибывшие сдадут медицинские тесты на коронавирусную инфекцию. Их багаж продезинфицируют. Прилетевшим выдадут предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости соблюдения 14-дневного карантина. В соответствии с требованиями в аэропорту прилетевшие из других стран должны находиться в специальной закрытой части. До места соблюдения карантина их доставляют на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД. После завершения процедур все помещения, где находились прибывшие из других стран, дезинфицируют.

Ранее сообщалось, что на рейс из Вьетнама сели 231 человек, преимущественно жители ЦФО и СЗФО, но есть и из других областей. Также рейсом, как сообщали в российском генконсульстве в Хошимине, "смогли улететь шесть граждан Молдовы, два гражданина Белоруссии и одна гражданка ЛНР". Кроме того, на рейсе было несколько человек "по гуманитарным спискам, у них не было средств к существованию и приобретению билетов".

За прошедший месяц в Петербург через аэропорт "Пулково" прибыли более 1000 россиян из-за границы, была организована встреча порядка 15 рейсов.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.