МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) выступает против идеи рассадки пассажиров с пропуском кресел, чтобы предотвратить угрозу коронавируса.

В заявлении IАТА говорится, что пассажирские самолеты по сравнению с другими видами общественного транспорта более безопасны с точки зрения инфекции, распространяемой воздушно-капельным путем. В частности, риск заражения уменьшается, поскольку пассажиры почти не сидят лицом друг к другу, а спинки сидением служат искусственным барьером для вируса. В то же время организация поддерживает меры, связанные с обязательным ношением масок пассажирами и членами экипажа.

"Факты говорят о низком уровне риска заражения на борту воздушного судна. Маски, которые будут носить пассажиры и экипаж, уменьшат и без того незначительный риск. Это позволит избежать критического роста цен на авиапутешествия, который может быть вызван мерами по социальному дистанцированию", — заявила ассоциация.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.