РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая /ПРАЙМ/, Юлия Насулина. Вывозной самолет из турецкой Антальи с россиянами на борту высадил в Ростове-на-Дону 67 пассажиров и направился в Уфу, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".

Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило, что самолет "Аэрофлота" со 160 гражданами РФ во вторник вылетел по маршруту Анталья — Ростов-на-Дону — Уфа.

"Самолет прибыл в аэропорт "Платов" в 17.42 мск. В Ростове-на-Дону сошло 67 пассажиров. В 19.43 борт вылетел в Уфу", — сказал собеседник агентства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.