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ЕКАТЕРИНБУРГ/ДУШАНБЕ, 5 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" со 177 пассажирами на борту вылетел из Душанбе в Сургут, а затем направится в Екатеринбург, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика.

"Спецрейс U6-8954 вылетел по маршруту "Душанбе — Сургут — Екатеринбург" сегодня в 20.24 (18.24 мск)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Сургут прибытие рейса запланировано на 00.13 (22.13 мск), в ХМАО выйдут 49 человек, после чего рейс со 128 пассажирами продолжит путь в Екатеринбург. В уральскую столицу рейс прибудет 6 мая в 2.29 (0.29 мск).

Посольство РФ в Душанбе выразило благодарность российским и таджикским ведомствам, эффективное взаимодействие которых сделало этот рейс возможным. "Работа российских загранучреждений в Таджикистане по возвращению остающихся в республике россиян будет продолжена", — сообщили РИА Новости в российском посольстве в Душанбе.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.