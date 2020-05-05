ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" прибыл из Душанбе в Сургут (ХМАО), после чего продолжит путь до Екатеринбурга, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс прилетел в Сургут в 0.13 по местному времени (22.13 мск). Ранее перевозчик отмечал, что в Югре должны выйти 49 пассажиров. Согласно информации онлайн-табло местного аэропорта, борт в течение часа после прилета направится в Екатеринбург. Пресс-служба "Уральских авиалиний" отмечала, что в крупнейший город Урала продолжат путь 128 пассажиров указанного рейса.

Посольство РФ в Душанбе во вторник выразило благодарность российским и таджикским ведомствам за эффективное взаимодействие, которое сделало этот рейс возможным.

Это второй крупный вывозной рейс, прибывший в Сургут за неделю. Так, 28 апреля прилетел борт "ЮТэйр" из Индонезии и Таиланда со 190 жителями ряда регионов, в том числе Югры. Все они не смогли вернуться в Россию ранее из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения в связи с распространением коронавируса. Отмечалось, что рейс организован по поручению губернатора Натальи Комаровой, с просьбой организовать вывоз жителей других регионов страны к властям Югры обратилось министерство иностранных дел РФ. Перелет для всех пассажиров бесплатный, все прибывшие согласились соблюдать двухнедельный режим обязательной самоизоляции.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.