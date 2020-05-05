УФА, 5 мая /ПРАЙМ/. Российские туристы прибыли из Антальи в Уфу вывозным рейсом, часть из них отправилась в обсерватор в Башкирии, часть — домой в соседние регионы, сообщили в аэропорту Уфы.

"Международный аэропорт "Уфа" принял рейс SU-2143 авиакомпании "Аэрофлот" из Антальи. В Башкирию вернулись 21 житель республики и 72 представителя других регионов. Все прибывшие туристы при поддержке правительства Башкирии были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. По прилете 55 человек, в том числе жители Башкирии, были направлены в обсерватор", — говорится в сообщении аэропорта.

По данным авиаузла Уфы, для туристов из Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Челябинской, Оренбургской, Нижегородской областей и Пермского края их власти организовали автобусную перевозку.

"Всего рейс из Антальи вывез 160 наших соотечественников. До столицы Башкирии самолет выполнил промежуточную посадку в Ростове-на-Дону, где был снят режим государственной границы, проведены процедуры пограничного и таможенного контроля", — сообщает уфимский аэропорт, отмечая, что для обслуживания вывозного рейса в аэропорту "Уфа" работал терминал международных авиалиний, были обеспечены все меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.