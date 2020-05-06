ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" из Душанбе приземлился в Екатеринбурге, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Кольцово".

Согласно табло, рейс U6-8954 Душанбе-Сургут-Екатеринбург приземлился в аэропорту уральской столицы в 04.49 (02.49 мск).

Ранее пресс-служба "Уральских авиалиний" уточняла, что в Сургуте должны выйти 49 человек, после чего далее в Екатеринбург отправятся 158 пассажиров.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.