ПЕКИН, 6 мая /ПРАЙМ/. Двумя ввозными случаями коронавирусной инфекции, которые были выявлены в Китае за сутки, оказались два члена экипажа Air China рейса Москва-Пекин, говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения провинции Шэньси.

Сообщается, что члены экипажа обслуживали рейс CA910 Москва-Пекин 27 апреля, который приземлился в международном аэропорту города Сиань. Согласно постановлению управления гражданской авиации КНР, все международные рейсы с конечной точкой в Пекине перенаправляются в 12 других городов страны и только после прохождения карантинных мер допускаются в Пекин. Город Сиань, куда был перенаправлен самолёт, находится в провинции Шэньси.

Как сообщалось ранее, после прилета у 22 пассажиров была выявлена коронавирусная инфекция, еще у пяти человек болезнь протекала бессимптомно.

Согласно местным правилам, все прибывшие были централизованно доставлены на обсервацию, 4 мая, на седьмой день после въезда в страну у имевших тесный контакт в самолете с заболевшими были сделаны тесты на коронавирусную инфекцию, у двоих тесты оказались положительными.

Ранее посольство Китая в России сообщило, что в соответствии с требованием управления гражданской авиации КНР, все пассажиры рейсов Москва-Пекин, совершаемых авиакомпанией Air China, обязаны с 8 мая предъявлять сертификат об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19.

Тесты должны быть сделаны в шести учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, список которых был опубликован посольством 30 апреля. Тест должен быть сделан максимум за 120 часов до посадки на рейс.

МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам. В настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прервано, однако Китай вывозит своих граждан. В Китае, где в целом распространение эпидемии остановлено, в основном выявляют ввозные случаи инфекции. Все прибывшие из-за границы в последнее время инфицированные являются гражданами КНР.