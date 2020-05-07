МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Вывозные рейсы для российских граждан запланированы на 10-15 мая, россияне смогут вернуться домой из Индонезии, Вьетнама, Молдавии, Сейшел, Таиланда, Индии, Испании, США и Турции, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.

На 10 мая планируется рейс Денпасар (Индонезия) — Новосибирск — Екатеринбург. 12 мая ожидаются перелеты Хошимин (Вьетнам) — Санкт-Петербург — Москва, Кишинев (Молдавия) — Москва, Ханой (Вьетнам) — Москва и Сейшелы — Москва. На 13 мая запланирован рейс Бангкок (Таиланд) — Санкт-Петербург — Москва. Рейсы Гоа (Индия) — Ростов-на-Дону — Москва, Тенерифе (Испания) — Барселона (Испания) — Санкт-Петербург — Москва, а также Нью-Йорк (США) — Москва запланированы на 14 мая. 15 мая ожидается перелет Анталия (Турция) — Санкт-Петербург — Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.