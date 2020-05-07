С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая /ПРАЙМ/. Авиарейс из Шанхая, на борту которого 128 россиян, прибыл в Петербург, следует из данных онлайн-табло аэропорта Петербурга.

Как уточнили в администрации Петербурга, 20 пассажиров самолета являются жителями Петербурга и Ленинградской области. Они покинули самолет в Пулково, остальные отправились в Москву.

В аэропорту пассажиров осмотрели медики. У пассажиров взяли тесты на коронавирус, багаж прилетевших продезинфицируют, им вручат уведомление об обязательной самоизоляции на 14 дней. Домой туристы отправились на автобусах в сопровождении машин ГИБДД.

За соблюдением режима обязательной изоляции для всех прибывших будут следить полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и врачи.

С недавнего времени аэропорт Пулково перешел на сокращенный режим. Ночью здание аэровокзала закрыто для пассажиров. Исключение делают только для специальных вывозных рейсов, которыми россияне возвращаются домой.

По данным городского оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 5884 случаев заражения COVID-19. Умерли 40 человек. Выздоровели 1532 человека.