ТОКИО, 7 мая /ПРАЙМ/. Чартерный рейс "Аэрофлота" вылетел в четверг из токийского аэропорта Ханэда по маршруту Токио — Владивосток — Санкт-Петербург — Москва примерно с 260 российскими гражданами, которые из-за пандемии коронавируса застряли в Японии, передает корреспондент РИА Новости.

Регистрация проходила фактически в пустом зале вылетов аэропорта, помощь россиянам при регистрации оказывала группа сотрудников посольства РФ в Токио.

Вылетевшие – в основном туристы и те, кто прилетал навестить своих родственников, проживающих в Японии.

Валерия и Николай из Ярославля задержались в Токио на 37 дней. Последнюю неделю они воспользовались бесплатной услугой одного из отелей, которые предоставляют жилье иностранцам, не имеющим возможности вылететь из Японии.

"Нам предоставили на неделю номер в токийском отеле бесплатно, а до этого мы снимали жилье сами", — сказала РИА Новости Валерия.

Еще одна пассажирка Ирина из Москвы рассказала, что прилетала к дочери в Японию и задержалась здесь на целый месяц.

Это уже пятый вывозной рейс, которые организован для отправки россиян домой из Японии в условиях мер по предотвращению распространения инфекции коронавируса. Ранее на странице посольства РФ в Японии в Facebook сообщалось, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской Нижегородской, Саранской, Пензенской областях, Республике Карелия, Приморском и Хабаровском краях.

Россия на фоне пандемии COVID-19 с 27 марта этого года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют такие же вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на число прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.