БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс из Аргентины ожидают 170 россиян, среди них есть люди с хроническими заболеваниями, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

"Всего около 170 человек (обратились за помощью – ред). Туристы по-прежнему ждут, что в какой-то момент будет организован вывозной рейс", — сказал он.

Посольство оказывает россиянам посильную поддержку: развозит нуждающимся продукты, теплые вещи, детскую одежду, одной семье отремонтировали холодильник.

"Но с приближением зимнего сезона наших возможностей будет не хватать. Среди наших туристов есть и люди с хроническими заболеваниями, включая онкологию, поэтому долгое пребывание здесь без возможности принимать привычные в России лекарства тоже большая проблема. Тут есть аналоги, но не у всех лекарств", — сказал Феоктистов, добавив, что нуждаются не все туристы, некоторые сами готовы помогать.

Информации о том, когда будет вывозной рейс, пока нет, этот вопрос решается в Москве, отметил он. "Насколько мы знаем, пока никто не заболел коронавирусом. И это еще один аргумент в пользу вывозного рейса: если вывозить сейчас, то мы почти уверены, что среди туристов нет заболевших. Но с приближением зимнего периода, когда обостряются респираторные заболевания, такой риск повышается, и повышается риск завоза болезни в Россию", — добавил посол.

Тотальный карантин в Аргентине продлен до 10 мая и, скорее всего, продолжится и дальше. Застрявшие россияне разбросаны по разным провинциям. Тут есть и опытные путешественники и те, кто любит передвигаться автостопом, на велосипеде, с палаткой и рюкзаком, те, кто просто приехали посмотреть знаменитую Патагонию и пожить в Буэнос-Айресе и те, кто приехал реализовать творческий проект, есть те, кто приехал повидать родных, а некоторые добрались сюда, чтобы тут родился новый член семьи.