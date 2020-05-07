МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. После ограничения авиасообщения на фоне коронавируса из России в Германию вернулись 444 гражданина ФРГ и 526 россиян с видом на жительство в Германии, сообщил журналистам посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"После введения ограничений авиасообщения на фоне коронавируса мы помогли вернуться из России в Германию в общей сложности 444 гражданам ФРГ и 526 российским гражданам с видом на жительство в Германии. Когда я говорю "мы", то имею в виду посольство Германии в Москве при поддержке российских властей, авиакомпании "Аэрофлот" и Lufthansa. Это хороший пример совместной работы в сложные времена", — сказал посол.

Он также добавил, что в России еще остаются граждане Германии, которые сообщили представителям посольства ФРГ, что хотели бы вернуться в свою страну.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.