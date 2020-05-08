ПРАГА, 8 мая /ПРАЙМ/. Компания CSA Czech Airlines после временного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, с 18 мая возобновляет международные рейсы в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Компания CSA Czech Airlines — "Чешские авиалинии" возобновляет с понедельника, 18 мая, полеты по ряду направлений, в этот день будут совершены рейсы в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам. С 24 мая к ним добавятся полеты в Киев, а с 25 мая – в Одессу и Бухарест", — говорится в сообщении.

Компания CSA Czech Airlines — "Чешские авиалинии" входит в состав авиагруппы Smartwings, которая в связи с пандемией коронавируса прекратила в марте регулярные полеты по всем направлениям, однако совершила в апреле несколько вывозных рейсов чешских граждан, оказавшихся во время пандемии в других странах и также участвовала в доставке в Чехию медицинских материалов из Китая.