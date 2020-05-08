ВЛАДИВОСТОК, 8 мая /ПРАЙМ/. Власти Чукотки прорабатывают вопрос о тестировании на коронавирус пассажиров в аэропортах Магадана, Якутска, Хабаровска и Москвы перед вылетом в регион, чтобы исключить завоз инфекции в автономный округ, сообщается в официальном Instagram-аккаунте губернатора Романа Копина.

"Нам удалось не допустить взрывного роста заболеваемости. Несмотря на это, ситуация с COVID-19 на Чукотке остаётся сложной. Из опыта прошлых лет понимаем, что на Чукотке эпидемии достигают своего пика позднее, чем в центральных регионах страны. Поэтому прорабатываем вопрос тестирования пассажиров перед вылетом на Чукотку в аэропортах Магадана, Якутска, Хабаровска и Москвы. Это позволит исключить риск завоза инфекции в регион. Особое внимание — на вахты недропользователей и сезонные работы в районах округа", — сообщается в аккаунте Копина.

Также отмечается, что за сутки в регионе выздоровели еще шесть человек, четверо из них находились в больнице Угольных Копей, двое — на домашнем лечении. Таким образом, общее число вылечившихся от коронавируса в регионе достигло восьми.

Уточняется, что в пятницу на заседании оперативного штаба на Чукотке будет обсуждаться план постепенного выхода из режима самоизоляции в соответствии с эпидобстановкой.

Всего на Чукотке зафиксировано 27 случаев коронавируса. Режим всеобщей самоизоляции и повышенной готовности в регионе продлен до 15 мая.