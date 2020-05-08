МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Восстановление объема авиаперевозок в РФ до уровня 2019 года возможно к началу 2023 года, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Восстановление объема перевозок до уровня 2019 года возможно, по нашей оценке, к началу 2023 года", — говорится в исследовании.

Российские авиакомпании в 2019 году увеличили перевозки пассажиров по сравнению с 2018 годом на 10,3%, до 128,1 миллиона человек.

Росавиация ранее сообщала, что на фоне пандемии коронавируса пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,1%, до 6,4 миллиона человек, в январе-марте — на 5,9%, до 23,3 миллиона. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщала, что пассажиропоток авиакомпаний РФ в апреле упал на 92%.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. Авиакомпании также сократили внутренние рейсы из-за падения спроса.