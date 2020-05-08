МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Производитель самолетов SSJ100 филиал "Региональные самолеты" корпорации "Иркут" (входит в Ростех) благодаря организации виртуальных рабочих столов начал согласно графику выпускать техническую документацию на модернизированную версию самолета — SSJ-New.

"Заблаговременное внедрение и использование самых современных IT-решений на базе технологии виртуальных рабочих столов при объявлении в стране пандемии коронавируса позволило не только своевременно обеспечить возможностью работать удаленно, но и сохранить информационную безопасность, а главное — минимизировать риски для здоровья сотрудников. Благодаря этому уже сегодня без задержек выпускается техническая документация по эскизному проекту SSJ-New, что на данном этапе гарантирует чёткое исполнение государственного контракта в заявленные сроки", — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что инфраструктура виртуальных рабочих мест позволила не потерять ни одного дня в условиях удаленной работы. Проект по переводу на технологии VDI и BYOD (Virtual Desktop Infrastructure — инфраструктура виртуальных рабочих столов, Bring Your Own Device — безопасное использование личных устройств в корпоративной среде) завершен в 2017 году. Было создано 1,4 тысячирабочих мест с возможностью доступа к ним из любой точки мира, 400 из них – конструкторские. Таким образом, сотрудники "Региональных самолетов" продолжили работать со всеми информационными системами, включая, например, трехмерную графику для проектирования воздушных судов, даже с обычного планшета.

"При этом подразделение информационных технологий не совершало никаких подвигов, а мы просто продолжаем ритмично, в штатном режиме – также на удалённом доступе — обеспечивать поддержку сотрудников, информационных систем и инфраструктуры", — заявил директор департамента информационных технологий филиала "Региональные самолеты" Роман Марковский.

В пресс-службе добавили, что были выбраны технологии, исключающие передачу файловых данных на персональное устройство, с которого осуществляется подключение для дистанционной работы. Они также не требуют подключения к вспомогательным системам для выполнения задач в сложных программных продуктах. "Технология VDI не передаёт файлы с информацией, а лишь картинку с рабочего экрана. И таким образом, все данные, составляющие интеллектуальную собственность компании, остаются в защищенном периметре локальной сети предприятия. Это особенно актуально для компании-производителя конкурентной высокотехнологичной авиационной техники", — сказали там.

На этой основе строится взаимодействие московского офиса "Региональных самолетов" и с другими предприятиями ОАК, участвующими в кооперации по программам SSJ100, в частности, с производственными площадками в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Воронеже, Ульяновске.

"Самолет SSJ100 находится в эксплуатации не только в российских, но и в зарубежных авиакомпаниях и госструктурах. Специалисты должны иметь постоянный доступ к полной информации о самолете SSJ100, его облику, статусу, налету парка. На международных мероприятиях директора по продажам во время переговоров с потенциальными заказчиками используют самые актуальные рабочие данные. Поэтому высокотехнологичная отрасль требовала такого подхода в организации работы", — резюмировали в компании.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что российский самолет SSJ100 после модернизации получит отечественные двигатели, новое крыло и ряд других новых агрегатов. По его словам, запущены несколько процессов, связанных с повышением надежности, ресурсности планера и систем, изменением цены в сторону понижения, с повышением качества, импортозамещением ряда ключевых агрегатов.