МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 15 мая, планируются рейсы из Турции, Израиля, Испании, Таиланда, Индии, с Бали, из США и Вьетнама, сообщает ведомство.

"Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 15 мая. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Стамбула, Тель-Авива, Аликанте, Бангкока, Денпасара, Гоа, Нью-Йорка, Анталии и Хошимина", — говорится в сообщении.

Авиакомпания "Аэрофлот" 7 мая доставила из Токио во Владивосток 50 россиян, далее доставит в Санкт-Петербург 87 человек, затем в Москву – еще 123. Из Шанхая в четверг на рейсе "Аэрофлота" были возвращены в Санкт-Петербург 20 человек и в Москву – 107. В график вывозных рейсов на 8 мая включен рейс "Уральских авиалиний" Стамбул – Санкт-Петербург – Москва, ожидается прибытие около 200 пассажиров. Также авиакомпания доставит из Тель-Авива в Ростов-на-Дону и Екатеринбург порядка 100 соотечественников. Затем, 9 мая "Аэрофлот" планирует доставить около 100 человек из Франкфурта-на-Майне в Москву. В этот же день "Уральские авиалинии" выполнят рейс Аликанте — Санкт-Петербург – Москва, около 200 россиян вернутся домой.

Прорабатывается вопрос организации 9 мая вывозного рейса из Каракаса в Москву (прибытие 10 мая). К нему готовится авиакомпания Azur Air. "Аэрофлот" 11 мая планирует доставить россиян из Денпасара в Новосибирск, Екатеринбург и Москву. Предварительно на рейсе ожидается до 400 человек. 12 мая планируются два рейса из Вьетнама. Один из них выполнит "Аэрофлот" из Хошимина в Санкт-Петербург и Москву, другой — Hang Khong Viet Nam из Ханоя в Москву.

На 13 мая запланирован рейс "Аэрофлота" из Бангкока в Санкт-Петербург и Москву. Еще один рейс 13 мая выполнит "Смартавиа". С Сейшельских островов будут доставлены в Москву более 150 россиян. Из Гоа 14 мая планируется рейс "Аэрофлота" в Ростов-на-Дону или в Сочи — в зависимости от результатов регистрации — и далее в Москву. Ожидается возвращение порядка 400 россиян. На 14 мая прорабатывается вывозной рейс из Тенерифе и Барселоны. В Санкт-Петербург и Москву могут быть доставлены около 300 человек.

"Аэрофлот" готовится выполнить 15 мая рейс из Нью-Йорка в Москву и привезти около 300 россиян. Также 15 мая ожидается рейс "Аэрофлота" из Анталии в Санкт–Петербург и Москву, в Россию прилетят более 300 соотечественников.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.