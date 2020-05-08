МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Чистая прибыль московского аэропорта "Домодедово" (группа DME Limited) по МСФО в прошлом году составила 10,731 миллиарда рублей против убытка в 833 миллиона годом ранее, следует из опубликованных материалов на сайте компании.

Выручка аэропорта при этом снизилась на 12,5%, до 37,5 миллиарда рублей, EBITDA уменьшилась на 5,5%, до 14,026 миллиарда. Рентабельность по EBITDA выросла на 2 процентных пункта и составила 37%.

Общий долг компании составил 60,631 миллиарда рублей, увеличившись за год на 0,1%. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,88 с 3,76. Внеоборотные активы аэропорта снизились на 0,2%, составив 110,386 миллиарда рублей.

Капитал вырос на 12,8%, до 47,328 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства аэропорта снизились на 6,6% и составили 63,032 миллиарда рублей, краткосрочные — на 4,4%, до 16,414 миллиарда.

Аэропорт "Домодедово" — одна из крупнейших воздушных гаваней России. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году снизился по сравнению с 2018 годом на 3,7%, составив 28,3 миллиона человек.