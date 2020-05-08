МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Чистый убыток "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) в 2019 году по МСФО увеличился в два раза по сравнению с показателем прошлого года и составил 60,498 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 14,6% и составила 351,327 миллиарда рублей. Валовая прибыль упала на 33,8% — до 72,886 миллиарда рублей. Убыток от операционной деятельности составил 26,489 миллиарда рублей против прибыли в 3,602 миллиарда рублей годом ранее.

Прочие расходы упали в 7,7 раза, до 2,522 миллиарда рублей. Коммерческие расходы снизились на 16,2%, составив 18,51 миллиарда рублей, управленческие расходы — на 1,3%, до 37,655 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства ОАК выросли на 5,7% и на 31 декабря 2019 года составили 393,072 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства — на 10,2%, составив 631,356 миллиарда рублей.

ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.