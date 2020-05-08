Петербургский "Горэлектротранс" закажет в лизинг 40 троллейбусов с Wi-Fi за 1,1 млрд руб
МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Санкт-Петербургское ГУП "Горэлектротранс" объявило электронный аукцион на услуги финансовой аренды (лизинга) 40 троллейбусов с системой подсчета пассажиров и Wi-Fi, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,1 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
"Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 40 троллейбусов большой вместимости", — сформулирован объект закупки.
Согласно материалам, троллейбусы будут поставлять тремя партиями – в августе, сентябре и октябре. Троллейбусы должны быть новыми, изготовленными не ранее 2020 года, и вмещать не менее 90 человек.
В числе требований к техническому оснащению транспорта – система подсчета пассажиропотока, Wi-Fi роутер, стационарное зарядное устройство для мобильной техники.
"Целями данной закупки является обновление парка подвижного состава троллейбусов с целью улучшения транспортной системы Санкт-Петербурга. Обновление подвижного состава позволит повысить качество и безопасность пассажирских перевозок", — говорится в документации.
Срок оказания услуг лизинга составляет 48 месяцев.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 11.00 мск 26 мая. Проведение аукциона намечено на 1 июня.
https://1prime.ru/transport/20200508/831414946.html