МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Санкт-Петербургское ГУП "Горэлектротранс" объявило электронный аукцион на услуги финансовой аренды (лизинга) 40 троллейбусов с системой подсчета пассажиров и Wi-Fi, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,1 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) 40 троллейбусов большой вместимости", — сформулирован объект закупки.

Согласно материалам, троллейбусы будут поставлять тремя партиями – в августе, сентябре и октябре. Троллейбусы должны быть новыми, изготовленными не ранее 2020 года, и вмещать не менее 90 человек.

В числе требований к техническому оснащению транспорта – система подсчета пассажиропотока, Wi-Fi роутер, стационарное зарядное устройство для мобильной техники.

"Целями данной закупки является обновление парка подвижного состава троллейбусов с целью улучшения транспортной системы Санкт-Петербурга. Обновление подвижного состава позволит повысить качество и безопасность пассажирских перевозок", — говорится в документации.

Срок оказания услуг лизинга составляет 48 месяцев.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 11.00 мск 26 мая. Проведение аукциона намечено на 1 июня.