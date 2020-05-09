МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Локомотивы РЖД по всей России 9 мая в полдень по местному времени дадут гудок в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщали РИА Новости в пресс-службе компании.

Все массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне были отменены в России из-за ситуации с коронавирусом. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что несмотря ни на что, 9 мая будет праздноваться, в День Победы в небе пройдет парад самолетов и вертолетов, а также состоятся праздничные салюты.

"По традиции, 9 мая в 12.00 местного времени все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут "Гудок Победы", — рассказывали в РЖД.

На всех вокзалах страны и во всех поездах дальнего следования прозвучат поздравления в честь 75-й годовщины Великой Победы от таких артистов, как Михаил Боярский, Ирина Муравьева, Юлия Рутберг и Дмитрий Маликов. Интерактивные выставки "Исторический багаж", действующие в Москве, Санкт-Петербурге, а также появившиеся в этом году на вокзалах Смоленска, Волгограда, Мурманска и Тулы, дополнены блоком материалов о вкладе этих городов в Победу.

Для пассажиров поездов дальнего следования, включая поезда "Сапсан", на развлекательных бортовых порталах доступен специальный раздел, посвященный 75-летию Победы, где пассажиры смогут посмотреть фильмы о войне и видеоролики об истории войны, послушать песни военных лет и почитать книги.

Ранее холдинг РЖД запустил онлайн-проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Специальный сайт 9may.rzd.ru включает ряд образовательных проектов с уникальными архивными материалами о колоссальном значении железнодорожного транспорта в годы войны. На сайте Музея железных дорог России rzd-museum.ru проводятся виртуальные экскурсии, которые знакомят посетителей с экспонатами, связанными с военным периодом.