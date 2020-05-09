МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс для российских граждан из китайского Сицзяо в Иркутск, согласно предварительному графику, состоится 13 мая, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

"Вылет рейса № IAE880 Сицзяо (КНР) – Иркутск запланирован на 13 мая 2020 в 18.30 (местное времени). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Иркутской области, Красноярском крае, Забайкальском крае, Республике Бурятия, Республике Тыва", — сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Китай – РФ".

В Минкомсвязи напомнили, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте "Госуслуги". Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на "Госуслугах".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.