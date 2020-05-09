МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Рейс для вывоза россиян из Ларнаки в Москву запланирован на 10 мая, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса № CYP486 Ларнака – Москва запланирован на 10 мая 2020 в 9.40 (местное время)", — сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Кипр – РФ".

Уточняется, что перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях и Мордовии.

В Минкомсвязи напомнили, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте "Госуслуги". Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на "Госуслугах".

Ранее спецрейс для вывоза россиян с Кипра, планировавшийся на 3 мая, был отменен. На острове остаются 500 граждан РФ, желающих вернуться на родину.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.