МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Вывозной рейс Гоа – Красноярск – Екатеринбург – Москва запланирован на 15 мая, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

"Вылет рейса № SDM6884 Гоа – Красноярск – Екатеринбург – Москва запланирован на 15 мая 2020 в 14.30 (местное время)", — сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Госуслуги: Индия – РФ".

Уточняется, что перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярском крае, Тыве, Хакасии, Пермском крае, Башкортостане, Ханты-Мансийском автономном округе, Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Иркутской областях, а также в Мордовии.

В Минкомсвязи напомнили, что зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте "Госуслуги". Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на "Госуслугах".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Индии остается много россиян, которым нужна помощь в возвращении на родину. Рейс по вывозу россиян из Нью-Дели 2 мая дипломат назвала "сложнейшим" из-за карантина и ограничения любых передвижений. Более 270 россиян вылетели 2 мая на спецрейсе "Аэрофлота" по маршруту Дели – Санкт-Петербург – Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.