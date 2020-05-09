Добавлены подробности

МЕХИКО, 9 мая /ПРАЙМ/. Шесть национальных маршрутов мексиканской авиакомпании Interjet обслуживают российские самолеты Sukhoi Superjet 100, следует из данных сервиса Flightradar, шесть компания заявила СМИ, что эти суда идеально подходят для обслуживания низкого спроса.

"Interjet утверждает, что причина работы с Superjet 100 заключается в том, что они идеально подходят для удовлетворения низкого спроса, с которым в настоящее время сталкивается авиакомпания", — говорится в материале издания Milenio со ссылкой на коммерческого директора компании Хулио Гамеро.

Полеты Interjet из Мехико в Канкун, Гвадалахару, Монтеррей, Мериду, Пуэрто-Вальярту и Оахаку выполняют три борта SSJ100 из 22 таких самолетов в парке компании, суммарный налет за последнюю неделю составил около 60 часов. Остальные 19 бортов находятся, по словам Гамеро, "в состоянии летной годности".

Кризис в компании, которая задолжала налоговым органам Мексики уже 30 миллионов долларов, усугубился отменой международных полетов и сокращением внутренних перевозок из-за пандемии коронавируса. В результате 59 самолетов Airbus из 66 в парке Interjet были отозваны арендодателями, еще семь будут отозваны после ремонта.

Мексиканская Interjet — один из крупнейших эксплуатантов российского SSJ100, выполняет полеты с 2013 года. Авиакомпания имеет контракт на 30 самолетов, ей уже поставлено 22 воздушных судна.

СМИ неоднократно сообщали, что SSJ в Мексике простаивают из-за сложностей с сервисным обслуживанием. Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в ноябре 2019 года сообщал, что Россия рассматривает возможность участия в открытии сервисного центра Sukhoi Superjet 100 в Мехико.

SSJ100 — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.