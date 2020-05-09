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МОСКВА, 9 мая /ПРАЙМ/. Самолёт с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины, застрявшими в Венесуэле из-за пандемии коронавируса, вылетел в Москву, сообщили РИА Новости в Совете при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"9 мая в 15.00 по московскому времени из Каракаса в Москву вылетел рейс с 79 гражданами России и стран ближнего зарубежья, которые долгое время не могли вернуться домой из-за прекращения международного авиасообщения. На борту находятся 79 пассажиров, среди которых люди, посещавшие Венесуэлу в личных целях, а также сотрудники ряда российских компаний", — сообщили в Совете.

Ожидается, что самолет совершит посадку в Шереметьево 10 мая в 3.25. Вывоз людей из Венесуэлы организован российской фармацевтической компанией "Герофарм" при помощи посольства РФ в Венесуэле и МИД РФ.

Пассажиры получили билеты на рейс бесплатно, а расходы за фрахт борта Каракас-Москва и обслуживание в полете взяла на себя компания "Герофарм", которая является единственным поставщиком препаратов инсулина в Венесуэлу, уточнили в Совете.

При подготовке к отправке очередной партии инсулина в Венесуэлу компания зафрахтовала не грузовой, а пассажирский самолет, чтобы на обратном пути вывезти из Венесуэлы россиян, застрявших в стране в связи с пандемией COVID-19.

Посольство РФ взяло на себя работу по информированию граждан и их доставке в аэропорт Каракаса из отдаленных регионов страны.

"Герофарм" совместно с венесуэльскими партнерами реализует очень важный проект — поставляет в Венесуэлу жизненно необходимые препараты инсулина. Самой высокой оценки заслуживает предложение руководства компании оказать содействие в отправке в Россию наших граждан, лишенных возможности из-за ограничения международного воздушного сообщения в условиях пандемии коронавируса самостоятельно возвратиться на Родину", — заявил посол РФ в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике и Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров, слова которого приводятся в сообщении.

Как отметил генеральный директор "Герофарм", член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов, в период пандемии компания не остается в стороне и старается помогать по мере возможности как внутри страны, так и за ее пределами.

"Когда мы получили запрос от посольства Российской Федерации в Венесуэле рассмотреть возможность забрать на обратном пути наших соотечественников, мы просто не могли не откликнуться. Сейчас у каждого должна быть возможность быть дома. И мы рады, что смогли подарить ее соотечественникам", — добавил он.

В сообщении дипмиссии в Twitter говорится, что перед вылетом посол России поздравил отъезжающих с Днем Победы.