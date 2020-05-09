МИНСК, 9 мая /ПРАЙМ/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" на фоне пандемии коронавируса COVID-19 отменила до 24 октября рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород, сообщила в субботу пресс-служба перевозчика.

Ранее "Белавиа" сообщала, что продлила по 11 мая включительно приостановку всех рейсов из Минска в РФ из-за ситуации, связанной с COVID-19

"Авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы из Минска в Воронеж, Казань, Нижний Новгород до конца сезона ИАТА (Международной ассоциации воздушного транспорта — ред.) лето-2020", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Уточняется также, что рейсы отменены до 24 октября 2020 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, около 265 тысяч человек скончались.

В связи с пандемией ряд стран закрыли свои границы и запретили въезд иностранцев, в том числе с целью транзита. Между Белоруссией и РФ приостановлено авиасообщение из-за решения российской стороны о закрытии границ, также отменены курсирующие между двумя странами поезда.