МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американская компания Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе в городе Фримонт, штат Калифорния, несмотря на несогласие местных властей разрешить восстановить производство на фоне связанных с коронавирусом ограничений.

Производство на заводе во Фримонте было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением COVID-19. В четверг губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил предприятиям в некоторых частях штата с пятницы возобновить работу, однако санитарные власти округа Аламида, где расположен Фримонт, запретили компании возобновлять работу. Глава Tesla Илон Маск в субботу сообщил, что компания подает иск против округа Аламида и переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас и Неваду.

"Учитывая недавние рекомендации губернатора (Калифорнии — ред.), которые подтверждаются наукой и достоверными медицинскими данными, и то, что производство транспортных средств отнесено властями штатов и федеральным правительством к важнейшей инфраструктуре, а также наш надежный план по обеспечению безопасности, Tesla начала процесс возобновления деятельности", — говорится в заявлении на сайте компании.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.