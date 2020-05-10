САМАРА, 10 мая /ПРАЙМ/. Число болеющих коронавирусом работников "АвтоВАЗа" выросло до семи, сообщил в воскресенье официальный профсоюз завода.

Ранее в мае профсоюз проинформировал, что коронавирусом болеют пять сотрудников завода. В марте сообщалось, что COVID-19 был подтвержден у двоих работников завода, они уже выздоровели.

"Инфицированных сотрудников завода – семь. Количество вазовцев, находящихся в изоляции на карантине – 27 (из них один в Москве)", — говорится в сообщении, размещенном в группе профсоюза в социальной сети "ВКонтакте".

"АвтоВАЗ" 13 апреля возобновил работу после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента РФ. С 29 апреля по 17 мая предприятие приостановило производство, в том числе из-за праздников и корпоративного отпуска. С 29 июня "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России.

Группа "АвтоВАЗ" входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти — "АвтоВАЗ" и в Ижевске — "Лада Ижевск".