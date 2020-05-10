ТАШКЕНТ, 10 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания Uzbekistan Airways двумя чартерными рейсом вернула 390 граждан Узбекистана из Сеула и Дели после приостановки авиасообщения из-за карантинных мер против коронавируса COVID-19, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель оперштаба при кабмине республики.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства.

"Сегодня самолеты Uzbekistan Airways выполнили специальные чартерные рейсы из Сеула и Дели в Ташкент, на которых вернулись всего 390 граждан Узбекистана", — сказал представитель авиакомпании. Все прибывшие будут помещены под двухнедельный карантин в специальном отведенном учреждении в соответствии с правилами санитарно-эпидемиологического надзора при COVID-19, уточнил собеседник агентства.

В минувшую пятницу специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом после паузы с конца марта возобновила вывозные рейсы по возвращению граждан Узбекистана. В частности, из Шарджы и Минска вернулись почти 420 узбекистанцев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на видеоселекторном совещании 7 мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом из-за прекращения транспортного сообщения. В частности, в первую очередь речь идет о вывозе 11 тысяч граждан Узбекистана из России, Турции ОАЭ и ряда других стран, которые остались без средств и места проживания.

В Узбекистане число заболевших составляет 2418, десять скончались, 1881 выздоровел, в больницах находится 527 человек.