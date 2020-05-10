МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, сообщает Минкомсвязь.

"Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе", — говорится в сообщении Минкомсвязи в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.

По данным ведомства, это могут быть оригиналы документов или фотографии: "прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписка о том, что они готовы вас принять на карантин".