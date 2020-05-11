КИШИНЕВ, 11 мая /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил на брифинге в понедельник, что после 15 мая власти начнут поэтапно снимать ограничения на авиаперелеты, введенные из-за коронавируса.

"15 мая у нас завершается режим ЧП и, скорее всего, мы его не продлим, поэтапно были сняты некоторые ограничения, к примеру, уже почти везде работают рынки. После 15 мая мы начнем снимать ограничения на авиаперелеты, но это произойдет в отношении тех стран, где также сняты подобные ограничения", — заявил Додон.

На сегодняшний день в Молдавии зарегистрировано 4927 случаев коронавируса, 169 из которых стали летальными. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней — до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.