АФИНЫ, 11 мая /ПРАЙМ/. Кипр продлил на две недели, до 28 мая, запрет на пассажирские авиарейсы из аэропортов Ларнаки и Пафоса, сообщило министерства транспорта, коммуникаций и общественных работ.

Запрет первоначально был введён с 21 марта до 4 апреля и затем несколько раз продлевался.

Исключение сделано для грузовых авиаперевозок и доставки гуманитарных и медицинских грузов. Осуществляются также полеты для репатриации киприотов.

Кипр с 4 мая начал постепенное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что аэропорты на Кипре возобновят работу в июне-июле на третьем этапе ослабления ограничений. Тогда же заработают гостиницы.

На Кипре новым коронавирусом были инфицированы 898 человек (включая десять человек на британских базах), умерли 22 инфицированных человека, у 16 из них причиной стал COVID-19.