ДОХА, 11 мая /ПРАЙМ/. Катарский национальный авиаперевозчик — компания Qatar Airways выделит 100 тысяч бесплатных билетов для награждения медицинских работников со всего мира за их работу во время пандемии коронавируса, сообщила авиакомпания в Twitter.

"В настоящее время авиакомпания, которая в последнее время была занята эвакуацией пассажиров, ищет возможность проявить признательность и наградить медицинских работников, стоящих на переднем крае борьбы с пандемией, и с этой целью решила выделить 100 тысяч билетов", — отмечается в сообщении авиакомпании.

По ее информации, претендовать на получение бесплатных авиабилетов могут врачи, медсестры, парамедики, фармацевты, работники лабораторий и специалисты, проводящие клинические исследования, они должны иметь удостоверения личности, подтверждающие их профессию, чтобы предъявить их в аэропорту. Регистрация специалистов по специальной ссылке на сайте авиакомпании Thank you heroes для получения бесплатных авиабилетов пройдет с 12 по 18 мая. Право получить бесплатные билеты имеют медики со всего мира, каждая страна получит определенную квоту на день, исходя из числа ее населения.

Медицинские работники, которые получат код после регистрации, смогут забронировать два бесплатных билета эконом-класса на возвратные рейсы авиакомпании в любом направлении, куда летают ее самолеты.

В авиакомпании отметили, что "билеты будут предлагаться по неограниченному числу направлений с возможностью поменять даты, бронь должна быть сделана до 26 ноября на даты до 10 декабря 2020".

Кроме того, авиакомпания подарит медикам ваучеры со скидкой 35% на товары в магазинах беспошлинной торговли в международном аэропорту "Хамад", действительные до 31 декабря 2020 года.

Ранее Qatar Airways объявила, что намерена постепенно возобновить полеты по разным направлениям с мая, а в июне довести число направлений до 80.