ТАШКЕНТ, 11 мая /ПРАЙМ/. Авиакомпания Uzbekistan Airways чартерным рейсом вернула 168 соотечественников из стран Европы после приостановки авиасообщения из-за карантинных мер против коронавируса COVID-19, сообщил РИА Новости в понедельник представитель оперштаба при кабмине республики.

Власти Узбекистана с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное пассажирское сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину. Однако с 30 марта в стране были закрыты все аэропорты и полностью остановлено авиасообщение. При этом также были приостановлены чартерные рейсы по специальным решениям правительства.

"Сегодня самолет Uzbekistan Airways выполнил специальный чартерный рейс Ташкент — Франкфурт-на-Майне — Ташкент, на которых вернулись 168 граждан Узбекистана", — сказал представитель оперштаба. По его словам, на борту были соотечественники, которые из-за приостановки рейсов оставались в Германии, Дании, Бельгии, Нидерландах.

Все прибывшие будут помещены под двухнедельный карантин в специально отведенном учреждении в соответствии с правилами санитарно-эпидемиологического надзора при COVID-19, уточнил собеседник агентства.

В минувшую пятницу специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом после паузы с конца марта возобновила вывозные рейсы по возвращению граждан Узбекистана. В частности, из ОАЭ, Южной Кореи, Индии, Белоруссии вернулись более 800 соотечественников.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на видеоселекторном совещании 7 мая заявил, что власти возобновят вывоз соотечественников, остающихся за рубежом из-за прекращения транспортного сообщения. В частности, в первую очередь речь идет об 11 тысячах граждан Узбекистана из России, Турции, ОАЭ и ряда других стран, которые остались без средств и места проживания.

В Узбекистане число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 2482, скончались 10 пациентов, 1982 выздоровели, 490 находятся в больнице.