МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Билет на вывозной рейс из Ханоя в Москву 12 мая будет стоить 790 долларов, сообщил представитель Минкомсвязи РФ.

Ранее сообщалось, что билеты на этот рейс будут стоить около тысячи долларов.

"Стоимость авиабилета на рейс №HVN63 Ханой – Москва 12 мая составит 790 долларов. Оплатить возможно долларами США, а также вьетнамскими донгами, картой и наличными. Продажа в аэропорту начнется в 4 утра", — сообщил представитель Минкомсвязи РФ в чате "Госуслуги: Вьетнам — РФ" в Telegram. Представитель пояснил РИА Новости, что российской стороне удалось договориться о скидке на билет.